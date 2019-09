Spilforslag: Laura har et es i ærmet

BORNHOLM - 3. SEPTEMBER

4. løb – Spilstop kl. 19.20

Vinder 1 Nick Sisu

Kusken udtaler til Fast Track Racing: Prøver at køre med fra start, i håbet om at ramme spids. Vinderchance hvis vi rammer spidsen. Ingen udstyrsændringer. (Laura Pedersen)

Begrundelse: Startsporet betyder ufatteligt meget på verdens mindste travbane. De forreste spor dominerer løbet, og Laura Pedersen virker til at satse på et spidsløb. Lykkedes den taktik er meget vundet. Der er mange starthurtige heste i første række, og der kan blive tryk på, når vognen kører fra feltet. Men indersporet er en fordel - det kan bliver svært for konkurrenterne at tage en længde på Nick Sisu inden første sving.

Risiko: Middel - forventet odds mellem 3,00 og 8,00.