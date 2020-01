Spilforslag: Minijackpot i Aalborg

AALBORG LØRDAG 11. JANUAR

V65 – Spilstop kl. 19.40

V65-1: 4-5-6

V65: 2-1-12-7-10

V65-3: 1 (2-8)

V65-4: 1-5-4

V65-5: 1-6-4

V65-6: 6-3-1

243 kroner



V4 – Spilstop kl. 20.20

V4-1: 1 (2-8)

V4-2: 1-5-4

V4-3: 1-6-4

V4-4: 6-3-1

54 kroner



Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen.



Dagens sikre: Bursche W (1 i V65-3/V4-1) starter 20 meter foran konkurrenterne, og som den gik senest, hvor det tog føringen og anlagde et godt tempo undervejs. Samme scenarie tror jeg det bliver i dag.



Dagens fidus: Trophygirl (4 i V65-5/V4-3) har fået et fint startspor og løber oftest med fremme i denne klasse. Med lidt tempo undervejs vil det tage mange ned til slut.