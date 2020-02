Spilforslag: Minus til Wonderboy

Ekstra Bladets spilforslag JAGERSRO OG SOLVALLA – ONSDAG 5. FEBRUAR

V86 – Spilstop kl. 20.30

V86-1: 8 (6-1)

V86-2: 7-10-5-1

V86-3: 2-1-5-10

V86-4: 2-9-1-4-3-8-6-5

V86-5: 1-11-10

V86-6: 4 (5-8)

V86-7: 5-7-8

V86-8: 2 (9-5)

288 kroner Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen. Dagens sikre: Global Takeover (8 i V86-1) vil sikkert blive kørt tidligt til føringen og vil sikkert derfra anlægge et malende tempo. Så er det bare med at hænge på, hvis man kan, og det tror jeg ikke nogle af disse kan. Dagens fidus: Damien Shadow (7 i V86-7) har virkelig blomstret op igen efter skiftet til Steen Juul. Hesten kommer med fine resultater i bagagen, og selv om den møder gode heste, synes jeg ikke man skal afskrive den. Vis mere Luk

Når danske travspillere onsdag aften jagter V86-millionerne, så er det med de velkendte rød-grønne farver i de fire løb, der køres på Jägersro-banen ved Malmø.

Danske Steen Juul stiller nemlig til start i fire af de otte løb. Det er fysisk umuligt at være med i alle løb, da halvdelen af dem køres i Stockholm.

Tre af hestene er fra trænerens egen stald. En af dem er Wonderboy, der var overlegen i seneste start i Aarhus.

- Til forskel fra senest går Wonderboy med sko, da det på denne årstid ikke er tilladt at køre uden sko ved starter i Sverige. Hesten er vant til at gå uden sko i Danmark, og det er ingen fordel, at han skal gå med sko denne gang.

- Wonderboy er dog en dejlig stabil hest, der går fra alle positioner og har vundet fra alle positioner. Formen er fin, og det samme er startsporet, så han skal da have chance. Og så går han i øvrigt i sin 'bike' (amerikanersulky, red.) i dette V86-løb, siger Steen Juul til Derby25.

Steen Juul fortæller i samme artiklen, at han har en god feeling for A Secret Word, som han gæstekører for Henrik Thomsen.