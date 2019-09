Spilforslag: Norsk trio klar til at bombe

FÄRJESTAD – LØRDAG 21. SEPTEMBER

V75 – Spilstop kl. 16.20

V75-1: 3-2-6-9-11-12

V75-2: 5-9-10-6-1

V75-3: 3

V75-4: 5

V75-5: 9-1-4

V75-6: 2-15-4-3

V75-7: 1

180 kroner

Dagens glemte: Grandfather Bill (12 i V75-1) skuffede ganske vist senest resultatmæssigt, men jeg synes faktisk, hesten gik et fornuftigt løb. Med lidt mere held var den endt længere fremme. Jeg synes, der er flere, der kan vinde, og Grandfather Bill er en af dem

Dagens sikre: Partizan Face (3 i V75-3) vandt en flot sejr senest. Jeg tror, Adrian Kolgjini tager føringen fra start og anlægger et tempo, der gør, at de andre får svært ved at komme til fadet.