Spilforslag: Nu er det slut - uheld 13 gange i streg

Ekstra Bladets spilforslag KALMAR LØRDAG 18. JANUAR

V75 – Spilstop kl. 16.20

V75-1: 4-6-9-10-11-5

V75-2: 7 (10-5)

V75-3: 3-6

V75-4: 7-4-9-6-7-14-10

V75-5: 3 (1-10)

V75-6: 2 (3-6)

V75-7: 2-3-4-5

168 kroner



Dagens fidus: Ivana Boko (9 i V75-1) kan meget i fejlfri udgave, desværre dummer den sig ofte med galop. Startsporet her er o.k. og vil sikkert komme til tidlig føring på trods af, den har 20 meter frem til de forreste. Sidder den først i føringen, minimerer det risikoen for galop, som jeg lige ser det.



Dagens sikre: Secret Mission (3 i V75-5) har fået et perfekt startspor, og kusken Henriette Larsen kører med stor selvtillid i øjeblikket. Herfra ligner det føring fra start til slut Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen.

Det er snart et år siden, at hesten havde et godt startspor.

Men lørdag har Baron Gift endelig et godt startspor - og dermed har den stor chance for at følge seneste sejr i Gulddivisionen op med en ny sejr i den ædleste klasse,

- Hesten virker lige så fin nu. Fra spids er det en god chance, siger Rickard Svanstedt, som har ændret træning efter, at hesten sidste år viste tegn på overtræning.

Det er Kalmartravet, som er vært for lørdagens løb.Rickard Svanstedts reklamehest er klatret op gennem klasserne og har nu etableret sig i guld.

- Baron Gift (V75-3) er blevet friskere i benene, og vi har kunne træne den kontinuerligt mellem starterne. Det kunne vi ikke tidligere.

- Sidste år gik den mange fin løb og vandt trods mange dårlige startspor. Den vandt tilmed i V75.

Baron Gift. Foto: Malin Albinsson/Kanal 75

Baron Gift har haft uheld i sporlodtrækningen 13 løb i træk med dårlige startspor til følge. Men lørdag tilsmilede Fru Fortuna heste. Den fik startspor tre – perfekt spor bag startvognen.

- Det er helt utrolig, siger Rickard og slår ud i en latter.

- Men det var skønt at se. Fra de dårlige spor kræver det ekstra meget for at vinde, siger han.

- Hvad siger du til seneste sejr på Halmstad.

- Den var bare topfin og vandt let.

Træneren er optimist med hensyn til lørdagens start.

- Det ser på forhånd fint ud. Jeg vil helst til front. Men der er nogle starthurtige heste udvendigt, så det er ikke givet, at vi ender der. Men i den her klasse er det ikke så let at tage en længde på min hest.

- Kan vi føre, skal det være en god chance, men den kan også vinde med et rygløb. I seneste start ændrede vi til en almindelig sulky for at få den hurtigere fra start, og det virkede meget bedre, så det fortsætter vi med, siger Rickard Svanstedt.

Han kører også Viola Grif fra Sofia Aronsson i V75-4.

- Viola Grif er en fin hest, og den sad fast med alle kræfter i behold over mål. Den var svær at bedømme inden første start i lang tid, og derfor gav jeg den et løb indvendigt. Nu har den et godt spor bag bilen, og det er en af dem, man skal have med på kuponen, siger Rickard Svanstedt.