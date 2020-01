Spilforslag: Nu er konkurrence lettere

BERGSÅKER OG SOLVALLA ONSDAG 29. JANUAR

V86 – Spilstop kl. 20.30

V86-1: 4-6-7-12

V86-2: 3 (2-6)

V86-3: 2-9-8-6-1

V86-4: 11-8-6

V86-5: 6-9

V86-6: 9 (3-4)

V86-7: 4-8-7-9

V86-8: 2-8

240 kroner

Dagens sikre: Grainfield Aiden (3 i V86-2) har virkelig imponeret i år. Hesten er sikkert ikke hurtig nok fra start til at kunne tage føringen fra Highspirit (2 i V86-2), men det ser jeg ikke som et problem, da den ikke er afhængig af føringen.



Dagens fidus: Fighter Mearas (2 i V86-3) dummede sig ganske vist ved galop senest i et V75-løb. Denne gang er konkurrencen knap så hård, og fra dette startspor tror jeg kusken Ulf Ohlsson vil køre tidligt frem og overtage føringen og blive der så længe som muligt.

Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen.