Spilforslag: Ny amerikaner får debut

Ekstra Bladets spilforslag BERGSÅKER OG SOLVALLE – ONSDAG 19. FEBRUAR

V86 – Spilstop kl. 20.30

V86-1: 3-4-9

V86-2: 5-1-8

V86-3: 7 (6-3)

V86-4: 10-11-4-7

V86-5: 2 (10-8)

V86-6: 1 (4-7)

V86-7: 7-3-5-8-10

V86-8: 7-10-3-11-2

225 kroner



Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen. Dagens sikre: Gullkongen (7 i V86-3) har vist stor hurtighed på 1640 meter. Jeg tror dog ikke de ekstra 500 meter bliver noget problem.



Dagens fidus: Toujours Vif (7 i V86-4) kommer med flotte resultater fra Room og Gävle. Nu er konkurrencen skærpet en del, men hesten rummer fin udvikling, så se op for den. Vis mere Luk

Onsdagens V86-løb deles mellem Bergsåker og Solvalla.

På banen i den svenske hovedstad ser publikum for første gang en ny importeret amerikanertraver.

Det er hoppen Matter of Fact, som starter for sin nye træner, Reijo Liljendahl.

Den blev tidligere trænet af Marcus Melander i New Jersey.

Den kostede som etårig 25.000 dollar og har i USA taget tre sejre, to anden- og en tredjeplads. Den har indløbet 693.302 svenske kroner.

- Matter of Fact (V86-2) har jeg haft kontrol over siden over siden, jeg købte den i Harrisburg. Jeg har selv været over og køre den USA. Vi har haft fem heste hos Marcus. Matter of Fact er en fin hoppe, som viser høj kvalitet og er starthurtig, siger Reijo Liljendahl.

- Den startede ikke så meget som toårig, men den gjorde det godt, og den var endnu bedre sidste år som treårig. Den startede mest på 1000-metersbaner og vandt både fra føring, open stretch og bagfra.

- Den var ikke blandt de bedre treårige hopper i USA, men den gik godt. Hesten kom til mig i september sidste år og har fået grundtræning hen over vinteren. Den har været inde på Solvalla to gange og og gået 1.22 som det hurtigste over fuld distance. Det ser godt ud, den er stærk og reel, og jeg er tilfreds med hoppen. Nu skal den begynde at starte, siger Reijo Liljendahl.

Defensivt oplæg

Matter of Fact starter i V86-2 og har spor otte bag startbilen. Distancen er 1640 meter og den køres af Erik Adielsson.

- Det er et dårligt spor, og vi tager det forsigtigt. Det bliver et defensivt oplæg, for det er langt fra hestens vigtigste løb. Jeg tror, at den kommer til at starte i lidt større løb henover sommeren, og den har jo ikke startet længe.