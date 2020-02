Spilforslag: Otteren kan være millioner værd

Ekstra Bladets spilforslag ÅBY OG SOLVALLA – ONSDAG 26. FEBRUAR

V86 – Spilstop kl. 20.30

V86-1: 6-1-7-8

V86-2: 2-1-3-9

V86-3: 6 (1-15)

V86-4: 8-9-7-5-11

V86-5: 3-10-5

V86-6: 3 (11-10)

V86-7: 4-9-6-5

V86-8: 11 (9-1)

240 kroner



Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen. Dagens fidus: Donatella Center (7 i V86-1) var helt klart overmatchet senest, men jeg synes nu ikke den faldt synderligt meget igennem. Hesten leverer stabilt, og modstanden er overkommelig.



Dagens sikre: I Am Boko (6 i V86-3) synes jeg var meget fin senest. Hvis den lever op til den præstation, så tror jeg den vinder. Vis mere Luk

I sin upolerede slugger-stil har La Plus Belle (V86-4) kun imponeret. Den fireårige hoppe debuterede med en promeade-sejr fra spids i midten af december, og nu står den med endnu to respektgivende triumfer.

Den ene tog hoppen overlegent ved at runde feltet fra femte par udvendigt - den anden efter at være gået til spids på første omgang.

Eneste løb uden sejr kom i karrierens anden start, da den kom i mål som sekser fra en position langt nede i feltet.

- Den vidste ikke rigtigt, hvad den skulle gøre. Men vi har haft et lukket hovedlag på den efter den start, og det har fungeret godt. Det bliver også udstyret onsdag, siger travtræner Björn Röcklinger.

La Plus Belle har imponeret i livets første fire starter. Den kan onsdag aften tage tredje sejr i træk. Foto: Tommy Andersson/ALN/Kanal 75

At indlede karriereren med tre sejre i fire starter er de færreste heste forundt.

La Plus Belle har ikke vist starthurtighed, og derfor er spor otte bag startbilen intet drømmespor. Men i seneste start var forudsætningerne de samme. Derfor skal man ikke blive forundret, hvis den igen er med i sejrsstriden.

- Den har ikke topform, og den er lidt tung i kroppen, men jeg synes, at den har vist gode sider. Det er en fin hest, og den har en fin afstamning, så det er klart, at jeg tror, at den kan kunne gå et stykke op i klasserne, siger Björn Röcklinger.