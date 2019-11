Spilforslag: Piraten er tilbage

BERGSÅKER OG SOLVALLA – ONSDAG 20. NOVEMBER

V86 – Spilstop kl. 20.30

V86-1: 6

V86-2: 5-4-8

V86-3: 6-7-13-4

V86-4: 10

V86-5: 1-5-7-11-13-15

V86-6: 4-7-2-11-12

V86-7: 3-1-2

V86-8: 4

270 kroner



Dagens sikre: Global Unlimited (6 i V86-1) har vist stor styrke og får ingen problemer med løbets 2640 meter. Hesten har gennem hele sæsonen leveret gode præstationer, og selv om startsporet kunne være bedre, tror jeg den løser opgaven.

Dagens fidus: Girlpower Sisu (7 i V86-6) vandt en fin sejr senest efter et ikke alt for nemt løb. Hvis det leverer en lignende præstation, tror jeg den kan blive ubehagelig for modstanderne.