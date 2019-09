Spilforslag: Power Hour i Aalborg

AALBORG – MANDAG 23. SEPTEMBER

V4 – Spilstop kl. 17.00

V4-1: 3-5-7

V4-2: 2-1-7-8

V4-3: 8-9-3

V4-4: 2

72 kroner

V5 – Spilstop kl. 17.36

V5-1: 8-9-3

V5-2: 2

V5-3: 5-2-4-6-7-1-3

V5-4: 4-1-3

V5-5: 2-9-6

189 kroner

Dagens fidus: Jilla Kæll (3 i V4-3 og V5-1) har faktisk gået nogle o.k. løb uden at få så meget ud af det. Denne gang er modstanderne mere overkommelige, og med et fornuftigt løb er den ikke helt væk.

Dagens sikre: Caviar (2 i V4-4 og V5-2) er en hest, der vokser op gennem klasserne, og jeg kan ikke se den tabe dette løb.

Dagens sværeste: Tredje afdeling af V5 har et lille felt, men jeg har svært ved at adskille hestene fra hinanden, og derfor tager jeg alle med. Skal jeg pege på en, må det blive Empoli (5 i V5-3). Hesten leverede et fornemt løb forrige gang, og mod disse burde en lignende præstation række langt.