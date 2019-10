Spilforslag: Power Hour i Aalborg

AALBORG MANDAG 21. OKTOBER

V4 – Spilstop kl. 17.00

V4-1: 2

V4-2: 8-7-2-6-5-4

V4-3: 3-2-1

V4-4: 3-11-7-4

144 kroner



V5 – Spilstop kl. 17.36

V5-1: 3-2-1

V5-2: 3-11-7-4

V5-3: 4-2-3-12-1

V5-4: 3-7

V5-5: 8

120 kroner



Dagens ugarderede: Elliot (2 i V4-1) svigtede ganske vist i sin seneste start, hvor den dog gik et o.k. løb til der manglede 500 meter. Derfor er det en lidt risikobetonet ugarderet, men dels tror jeg ikke Gordon Dahl starter hesten, hvis den ikke er helt på top, dels synes jeg det er en hest, der holder et godt niveau, når den er på toppen. Bemærk også at stalden vinder løb i stimer i øjeblikket.

Dagens fidus: Livi Lovely (11 i V4-4 og V5-2) har virkelig tændt til i de seneste to starter. Fra startspor 11 ser det svært ud, men skulle der komme fart over feltet, og Morten Friis får serveret sin hest et fornuftigt løb, så er den ikke langt efter.