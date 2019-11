Spilforslag: Power Hour i Aalborg

AALBORG MANDAG 11. NOVEMBER

V4 – Spilstop kl. 17.00

V4-1: 1-8-9

V4-2: 6

V4-3: 5-12-10-4-9-15-6-3

V4-4: 2

48 kroner



V5 – Spilstop kl. 17.36

V5-1: 5-12-10-4-9-15-6-3

V5-2: 2

V5-3: 3-10-7

V5-4: 9-3-2-4

V5-5: 3

96 kroner



Dagens fidus: Swingit (9 i V4-3/V5-1) svinger lidt i præstationerne, men de dage, hvor den går fejlfrit, kan den en del. Der er mange om buddet i dette løb. Jeg synes man skal huske Swingit og Knud Mønster.

Dagens sikre: Umbra (2 i V4-4/V5-2) var helt fantastisk i sin debut. Den åbnede i et godt tempo, og jeg tror den tager føringen her, og så er spørgsmålet, om der er nogle, der tør tage kampen op, eller Nicklas Korfitsen får lov til at tage tempoet ud af løbet.