Spilforslag: Power Hour i Aarhus

AARHUS TORSDAG 17. OKTOBER

V4 – Spilstop kl. 17.00

V4-1: 7-8-5-9-4

V4-2: 4

V4-3: 3

V4-4: 7-6-11-10-1-2-9

70 kroner



V5 – Spilstop kl. 17.36

V5-1: 3

V5-2: 7-6-11-10-1-2-9

V5-3: 5-8-6

V5-4: 2-9-4

V5-5: 5-8-7-6

252 kroner



Dagens ugarderede: Erik (3 i V4-3 og V5-1) er så stort et talent, at den uden uheld bare vinder dette løb. Hesten virker til at være så let at dirigere og placere i løbene, at Rene Kjær selv bestemmer løbsoplægget for sin hest.



Dagens fidus: Sunshine Be (2 i V4-4 og V5-2) løber som oftest med frem. Modstanden her er overkommelig, og der er flere heste, der kan vinde dette løb - deriblandt Sunshine Be.