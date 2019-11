Spilforslag: Power Hour i Billund

BILLUND 14. november

V4 Spilstop kl. 17.00

V4-1: 5

V4-2: 10-1-2-3

V4-3: 7-10-5-11

V4-4: 1-6-9-10

128 kroner



V5 – Spilstop kl. 17.36

V5-1: 7-10-5-11

V5-2: 1-6-9-10

V5-3: 4

V5-4: 5-4-2-3-1-6

V5-5: 1-13

192 kroner



Dagens sikre: All Business Bi (5 i V4-1) viste senest, at det er en hest, der rækker langt. Startspor fem ligger lidt op til, at Birger Jørgensen kører fra start, og havner parret først i front, så har jeg svært ved at den tabe.

Dagens fidus: Peak A Boo (5 I V4-3 og V5-1) synes jeg faktisk gik o.k. senest, og med det løb i kroppen, må vi forvente, den er gået frem. Modstanderne her er til at tale med.