Spilforslag: Power Hour i Skive

SKIVE MANDAG 14. OKTOBER

V4 – Spilstop kl. 17.00

V4-1: 7-9

V4-2: 3-6-1-4-8

V4-3: 4

V5-4: 9-6-7-4-1

100 kroner



V5 – Spilstop kl. 17.36

V5-1: 4

V5-2: 9-6-7-4-1

V5-3: 8-4-7-5-3

V5-4: 6

V5-5: 9-7-8-2-6

125 kroner



Dagens fidus: Elektra Bounce (3 i V4-2) kommer med to andenpladser i to starter. Begge gange har den fulgt vinderen til dørs. Jeg tror Knud Mønster får givet sin hest et godt løb fra dette startspor, og bare på stabiliteten kommer den langt.

Dagens oversete: Chardonnay (6 i V5-5) løber som oftest mest med, men modstanden her er til at føle på. Jeg tror ikke Flemming Degns hest får problemer med distancen, og kusken tilhører de bedre af amatørerne, så måske.