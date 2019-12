Spilforslag: Power Hour i Skive

SKIVE MANDAG 9. DECEMBER

V4 – Spilstop kl. 17.00

V4-1: 6 (5-4)

V4-2: 2-10-12-4-9

V4-3: 9 (6-8)

V4-4: 5-2-3-10-1

50 kroner

V5 – Spilstop kl. 17.36

V5-1: 9 (6-8)

V5-2: 5-2-3-10-1

V5-3: 2-3-7-1-4

V5-4: 1 (8-9)

V5-5: 8-7-5-10-4

125 kroner

Dagens fidus: Aslan Siem (9 i V4-2) køres denne gang af Rene Kjær, og det må siges at være en klar forbedring. Hesten leverer fine præstationer i øjeblikket og ligner en hest med mere potentiale.

Dagens sikre: Highyield Draviet (9 i V4-3/V5-1) synes jeg gik et o.k. løb senest, men blev slået af en på dagen bedre hest. Startsporet her kunne godt være bedre, men hesten holder fin klasse, og jeg tror Jeppe Juel løser denne opgave.