Spilforslag: Power Hour med Akrobat

NYKØBING FALSTER 26. SEPTEMBER

V4-forslag

V4-1: 8-7

V4-2: 3-9-7-8-5

V4-3: 2

V4-4: 5-6-9-7-8-4-2

140 kroner

Dagens vinder: Chap A P (2 i V4-3 og V5-1) bliver satset stenhårdt mod fronten, og ender Rene Kjær der, får han med en god hest noget kortere til mål, end Attention Bøgedal (9), der ellers holder en god form. Men den får måske et eller to sving ude i sporene.

Dagens overraskelse: Der er forbehold fra både Catch The Day (3 i V4-2), der er ny i stalden, og Enjoy The Game (7), der kommer efter pause. Broadway Vincent (5) bliver kuskeforstærket med Rene Kjær. I seneste start kom hullet for sent – finder Rene Kjær ud, så kan den spurte langt frem.

Dagens rebus: V4-4/V5-2 er utrolig jævnbyrdigt – helgarderer man løbet, koster Ekstra Bladets forslag 180 kroner. Jeg har umiddelbart valgt syv af de ni heste, og vinderbuddet falder på Akrobat (5), der er spurtstærk. Men jeg er langt fra sikker på, at den vinder.