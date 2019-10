Spilforslag: Power Hour på Falster

NYKØBING TORSDAG 24. OKTOBER

V4 – Spilstop kl. 17.00

V4-1: 4

V4-2: 2-9-7

V4-3: 7-1

V4-4: 2-4

24 kroner

V5 – Spilstop kl. 17.36

V5-1: 7-1

V5-2: 2-4

V5-3: 8-5-1-4-6

V5-4: 6

V5-5: 2-1-3-4-7-6-5

140 kroner

Dagens sikre: Besplatno Tiki (4 i V4-1) gik et flot løb senest på en fin tid for klassen. Hesten havde da ikke starten i en lille måned tid, og jeg tror, den er endnu bedre efter dette løb. Modstanderne her holder ikke den store klasse og burde kunne besejres uden problemer.

Dagens fidus: Join’s Mysak (6 i V5-3) har endnu aldrig vundet endsige været mellem de tre første i karrierens hidtidige 11 starter. Kenneth Nielsens hest løber dog på tider, der gør, at den burde kunne hamle op med disse, hvis den får det rigtige løb.