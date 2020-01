Spilforslag: Ram en sekser i Aarhus

AARHUS LØRDAG 25. JANUAR

V65 – Spilstop kl. 19.40

V65-1: 9-3-1-7

V65-2: 7 (6-11)

V65-3: 6-5-7

V65-4: 8-10-11

V65-5: 10-9-5-2-7

V65-6: 2 (11-3)

180 kroner

V4 – Spilstop kl. 20.20

V4-1: 6-5-7

V4-2: 8-10-11

V4-3: 10-9-5-2-7

V4-4: 2 (11-3)

90 kroner

Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen.

Dagens fidus: Beatriz (7 i V65-3/V4-1) svinger lidt i sine præstationer, men på sine gode dage kan den slå alle i dette felt. Det ser ud til, Bent Svendsen har et godt tag på den, og de to favoritter skal ikke dumme sig meget.

Dagens sikre: Damien Shadow (2 i V4-4) har fået et godt tilbud her på sin tidligere hjemmebane. Startspor to burde være perfekt, og jeg tror på et løb i føring fra start til slut.