Spilforslag: Ram otte onsdag aften

ÅBY OG SOLVALLA ONSDAG 8. JANUAR

V86 – Spilstop kl. 20.30

V86-1: 3

V86-2: 2

V86-3: 1-8-9-4-5

V86-4: 10

V86-5: 8-4-6-12-13

V86-6: 2-10-1-6

V86-7: 7-2-9-11

V86-8: 6-7-5

300 kroner

Dagens sikre: Cactus (10 i V86-4) har fået et halvskidt startspor og fremstår måske ikke lige som den mest oplagte sikre. Hvis man lige ser bort fra den seneste start, synes jeg dog hesten har vist fine præstationer, og hvis ikke Örjan Kihlström skal kunne få den givet et fornuftigt løb, hvem skulle så.

Dagens langskud: Global Woodstock (13 i V86-5) viste fremgang senest, hvor den fik et uheldigt løb og nåede alligevel frem til en fjerdeplads. Med et bedre løb her - ganske vist fra et dårligt startspor - kan den være en overraskelse for konkurrenterne.



Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen.