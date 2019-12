Spilforslag: Rekord-finne i millionspil

ÅBY OG SOLVALLA ONSDAG 18. DECEMBER

V86 - Spilstop kl. 20.30

V86-1: 1 (9-5)

V86-2: 5 (4-7)

V86-3: 15-6-4-14-12

V86-4: 1-2-10-3

V86-5: 13-12-2-11-7

V86-6: 2-9-7-11

V86-7: 4-10

V86-8: 1 (8-10)

200 kroner



Dagens sikre: Gameboy Pellini (1 i V86-1) har stor kapacitet, men dummer sig ofte ved galop. Denne gang er løbet 2640 meter, hvilket betyder, at Johan Untersteiner kan give sig tid til at få hesten travet ind. Den bedste hest i feltet.



Dagens fidus: Incredible Wine (2 i V86-5) er heller ikke en hest, der ligefrem tilhører de mest stabile. Skulle det lykkedes Andre Eklundh at få den fejlfrit rundt, tror jeg den vinder.