Spilforslag: Se hjemmeekspertens vurderinger

Ekstra Bladets spilforslag HALMSTAD LØRDAG 21. DECEMBER

V75 – Spilstop kl. 16.20

V75-1: 6-9

V75-2: 13-10-8-5

V75-3: 3

V75-4: 7

V75-5: 4-3-8-5-11-10-1

V75-6: 15-11-2-4

V75-7: 4-9-2

168 kroner



Dagens fidus: M.B.S. Pretty Girl (8 i V75-2) har været ude i nogle hårde løb på det seneste mod gode modstandere. Den har oftest svaret med galop, men jeg synes den har vist fin fart mellem galopperne. Denne gang er modstanden mere overkommelig, så kan Stefan Söderkvist få den fejlfrit rundt, kan den overraske.



Dagens sikre: Jairo (3 i V75-3) vandt ganske enkelt som favorit senest. Modstanden denne gang er måske den letteste, vi endnu har set i et Gulddivisionsløb i år. Jeg kan ikke se den tabe. Vis mere Luk

Det er hjemmeholdet, der dominerer.

Mere end halvdelen af lørdagens V75-heste træner på værtsbanen Halmstad.

- Det er ganske usædvanligt, men nu venter der V75-omgange på V75-omgange hen over juledagene og nytåret, og så kommer der flere hjemmebane-heste, siger traveksperten Eskil Hellberg.

Hele 47 af 87 heste - 54 porcent - af lørdagens V75-heste er på hjemmebane.

Eskil Hellberg bor i Halmstad og arbejder som trav- og spilekspert for blandt andet den svenske avis Expressen, ATG Live og TV4. Han har dermed sat sig ekstra godt ind i lørdagens løb, og derfor giver han her for Ekstra Bladet sine chancevurderinger og kommentarer til samtlige hjemmeheste.

- De tre hedeste Halmstad-heste er Aura S.L. (10 i V75-2), Vitro Diablo (7 i V75-4) og Randemar R.D. (9 i V75-7), siger Eskil Hellberg.

Eskil Hellberg har vurderet hestene på en skala fra 1-10:

V75-1

2 Valour Kronos (5) skal med ved garderinger.

4 Nordmann (5) ser finud, men vinder ikke særlig tit.

5 Get Ready on Tour (6) har vundet V75-løb med Henriette. Den køres igen med lukket hovedlag. Det var første gang i seneste start.

8 Orbital Ås (3) er mest effektiv uden sko.

V75-2

1 Solicious (3) er urutineret med et godt spor. Men intet hedt bud.

2 Claire di Quattro (5) vinder snart løb. Pladschance.

7 Elle Titation (3) gør det godt, men den er ikke noget for vinderspillerne.

8 M.B.S.Pretty Girl (6) har stor galoprisiko fra start - men uden fejl er den langt fremme.

9 Stella Follo (5) galopperede en andenplads væk senest - den er bedre end resultatrækken.

10 Aura S.L. (8) indeholder meget fart. Den køres offensivt og fører vel hurtigt løbet?

11 Explosive Rain (5) kan sluttede mellem de tre første, hvis den får en fin position undervejs.

13 Mahma Lane (8) er en ærlig hest. Den bliver super interessant at følge de kommende sæsoner. Sejrsemne.

V75-3

2 Justice Ås (6) alt blev forkert senest. Formen får plus. Den har et godt startspor = pladsbud.

5 Poet Broline (2) skal vise bedre takter.

7 VästerboontheNews (4) er normalt god på denne årstid. Den kan åbne hurtigt.

9 Stoletheshow (5) er ofte blandt de tre - kan igen knibe sig ind mellem de tre.

Justice Ås får en chancevurdering på seks af ti. Foto: Martin Timm Holmstav/Dansk Hestevæddeløb

V75-4

1 Justina (3) har et godt spor, men den får svært ved at vinde.

4 Secret Score (4) har stabile indsatser på det seneste. Den vinder snart.

7 Vitro Diablo (9) spidsspor - og første gang med vatudtræk. Den sigter på opgaven og kommer til at føre - måske hele vejen.

10 Yankee Eagle (6) har formen i top og går forbi mange, hvis det flasker sig.

11 Floalts Cesna (6) tager en fremskudt placering, hvis den holder sig i trav.

12 Wallbanger R.W. (3) er nok ikke noget for vinderspillene, men den kan tage gode penge.

14 Setauket (5) er under udvikling - og skal ses med pladschance.

15 Henna (3) er stærk - men den kan godt lide, hvis der er tempo på. Måske bedste i monté?

V75-5

2 Four Guys Dream (5) er i god forfatning på dagen, og testet måske i amerikanersulky for første gang.

3 Alpha K. (3) gik godt ved sejren - men møder hårdere modstand denne gang.

9 Coram d'Inverne (4) håber på en god position trods bagspor. Kan tjene gode penge.

10 He is In (6) kommer med ensejr. Den afgjorde løbet flot. Nu håber den på hårdt tempo.

11 Global Venture (7) er en virkelig fin hest - men sporet trækker sejrschancerne ned - men alligevel et tidligt vinderbud.

12 Fireman Am (6) duer absolut i V75 - men har tabt lodtrækningen denne gang.

V75-6

1 Dancin in the Rain (2) har ikke startet lønge og er nok lidt rusten.

3 Patos Rose (3) var reel ved sejren. Har fået et godt spor - men behøver tur for at vinde.

5 Ruth Halbak (3) fin traver med svært spor. Intet hedt sejrsbud.

6 La Diva (2) trives bedst med indersporet - ude efter en god placering.

9 Ambon Degato (2) svært at bedømme formen.

10 Mahjong (4) kan en hel del, når den fungerer. Skal med ved større garderinger.

11 Ofelia O.E. (6) har en god pladschance.

12 Cheeky Schack (2) uden sejr i år - og får svært ved at bryde den forbandelse..

14 Maggie Cash (7) har været god hele året - fungerede godt med sko senest. Den speeder forbi mange.

15 Stonewashd Diamant (8) stenhård madame, som trives med tætte starter. Glider den forbi samtlige?

V75-7

2 Dats So Cool (6) perfekt udgangsposition - kan resultere i fremskudt placering.

3 Demolition Man F. (6) galopperede sejren væk senest - kan afgøre meget i begyndelsen af løbet.

4 Zio Tom Jet (6) hurtig hest, som fungerer både bagfra og i fron. Outsider.

6 M.T.Mighty Winner (6) startkatapult som fører længe. Sejrschance, hvis den får spids.

7 Poem in Motion (5) har gjort det godt hos Widegren, men sporet trækker ned.

8 Zeeland Kronos (1) talent med tvivlsomt atitude. Trives bedst i front.

9 Randemar R.D. (8) uhørt kapabel hest, som fik chance for sent senest. Den skal man regne med her.