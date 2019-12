Spilforslag: Se op for Judge Memphis

AXEVALLA TORSDAG 5. DECEMBER

V64 – Spilstop kl. 19.30

V64-1: 3

V64-2: 10-9-2-4-11-1

V64-3: 2-1-8-7-5

V64-4: 6-7

V64-5: 1

V64-6: 5-2-7

180 kroner



Dagens sikre: Uncle Töll (3 i V64-1) har fået et perfekt startspor, og som jeg ser det, vil den få et godt løb fra spor tre. Hesten virker til at indeholde stor fart samt yderligere udvikling. Jeg tror det er feltets bedste hest.



Dagens fidus: Judge Memphis (10 i V64-2) vandt sidst Josefine Ivehag sad på ryggen af den. Efter den start har den startet yderligere en gang i sulkyløb, hvor den viste fin fart. Startsporet kunne være bedre, men jeg synes ikke konkurrenterne her ligefrem imponerer.