Spilforslag: Sikker sejr til Charming Kiss

BILLUND ONSDAG 13. MAJ

V5 – Spilstop kl. 15.48

V5-1: 2-8-5-9

V5-2: 10-5-9-8

V5-3: 6-5-10-3

V5-4: 9-4-6

V5-5: 4 (7-9)

192 kroner



V4 – Spilstop kl. 16.24

V4-1: 6-5-10-3

V4-2: 9-4-6

V4-3: 4 (7-9)

V4-4: 1-3

48 kroner



Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen.

Dagens fidus: Deep Purple (6 i V5-4 og V4-2) har endnu ikke vundet i år, men jeg synes den har vist fine præstationer i det svenske og må formodes at komme i god form. Det er o.k. hurtig fra start og virker til at være nem at placere i løbene, så jeg synes det må være en god chance.



Dagens sikre: Charming Kiss (4 i V5-5 og V4-3) er, som jeg ser det, feltets bedste hest. Den er hurtig fra start, så mon ikke der bliver satset, når løbet går? Henrik Lønborg, der sidder bag, har ikke kørt den før, men jeg anser ham for at være en af de bedste catchdrivere i Danmark, så mon ikke han løser denne opgave også.