Spilforslag: Skal klare favorittens nykker

Ekstra Bladets spilforslag HALMSTAD LØRDAG 14. MARTS

V75 – Spilstop kl. 16.20

V75-1: 3 (5-7)

V75-2: 10 (5-4)

V75-3: 8-7-4-3-2

V75-4: 14-12-1-7-5-6-15-2

V75-5: 5 (2-9)

V75-6: 3-2-1

V75-7: 4-2-1-9

240 kroner Dagens sikre: Maestro Crowe (10 i V75-2) vandt en sikker sejr senest, hvor den lignede en hest med overflod af kræfter i behold. Startsporet her er ikke til dens fordel, men jeg tror hesten er meget bedre end de andre. Dagens fidus: Tresexton (1 i V75-4) ser ud til at være på rette vej, og senest vandt den en fin sejr. Startsporet er noget nær perfekt og såfremt den ikke bliver lukket inde, den ender langt fremme. Vis mere Luk

Petri Puro har trænet mange topheste gennem årene, som opdrætterne har givet efternavet Crowe.

Efter verdensstjernen Commander Croew og mangemillionæreren Cash Crowe ser det ud til, at finnen er ved at forme en ny stjerne.

Femårige Maestro Crowe bliver storfavorit i sin V75-debut lørdag. Seks sejre i otte starter er det blevet til.

I V75-2 får Erik Adielsson for første gang chancen bag hesten. Peter Ingves, som har kørt hesten i seks af de otte starter, holder ferie.

- Hesten kan bremse, når man mindst aner det. Man skal være over ham, siger Petri Puro.

Halmstad-træneren er lidt urolig for kuskeskiftet.

- Det er jeg faktisk. Det er ingen kritik af Erik, men det er godt, hvis man kender hesten.

Maestro Crowe indledte karrieren som fireårig i maj og tog fem sejre i træk. Så galopperede den i to løb.

Peter Ingves er ferieramt, og så træder Erik Adielsson til bag Maestro Crowe. (Foto: Lars B. Persson/Kanal 75)

For tre uger siden blev det så igen en sejr med Peter Ingves i sulkyen.

- Den var god. Vi ændrede lidt på forspændingen, og det gik godt. Men da Peter kom til spidsen, var det om at få hesten på biddet. Kusken må være lidt offensiv med den her hest, så den ikke begynder at drømme om noget andet, siger Puro.

Erik Adielsson skal køre hesten fra spor ti i Klasse II-løbet (V75-2). Voltestart kan være en fordel mener træneren, og så er det et plus, at hesten for første gang skal optræde uden bagsko.

- Det er sådan en hest, der snubler lidt i træningen og ikke rigtigt løfter fødderne. Så jeg tror, at det er et stort plus, at den kan gå uden bagsko. Voltestart er en fordel.

- I autostart går det så hurtigt, at kusken ikke rigtig kan gøre noget, hvis den begynder at bremse eller finder på noget andet. Den skal have mere rutine, og i seneste start viste den det bedste, jeg har set fra den.

- Er det en ny stjerne?

- Det er svært at sige. Den har en rigtig god kapacitet, men den er lidt i sin egen verden.

- Hvad siger du om vinderchancen?

- Jeg synes, at jeg har to heste, som kan vinde løb lørdag, og jeg er glad, hvis en af dem vinder. Alle tre heste, jeg har med, har virket fine i træningen.