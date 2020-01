Spilforslag: Stabler sejre

ESKILSTUNA LØRDAG 25. JANUAR

V75 – Spilstop kl. 16.20

V75-1: 6 (2-11)

V75-2: 7-3-11-13

V75-3: 3-10-7

V75-4: 1 (11-10)

V75-5: 4-5-6-10-12-1

V75-6: 3 (2-7)

V75-7: 5-4-9-1-3-2

216 kroner



Dagens fidus: Fleur Mearas (11 i V75-2) vandt selv om den galopperede i seneste start. Selv om konkurrencen er skærpet vil den ende langt fremme med en lignende præstation.

Dagens sikre: Surf'Turf (3 i V75-6) vandt let i seneste start over sprint. Forrige gang var den ude i hård konkurrence uden at falde igennem. Startsporet er prefekt. Det ligner, at den går til front, og så kan Ulf Ohlsson styre løbet.

Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen.