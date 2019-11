Spilforslag: Storløb i Charlottenlund

CHARLOTTENLUND SØNDAG 10. NOVEMBER

V5 – Spilstop kl. 13.50

V5-1: 10-8-12

V5-2: 4-6-2

V5-3: 2

V5-4: 3-5-11-8

V5-5: 8-3-4

135 kroner

V4 – Spilstop kl. 14.50

V4-1: 3-5-11-8

V4-2: 8-3-4

V4-4: 3

V4-4: 4-3-9-2-8

120 kroner

Dagens fidus: Vores Wozniacki (12 i V5-1) har fået et skidt startspor, men det er en klassehest, der altid yder sit bedste. Kusken er offensiv, så den bliver sikkert kørt frem tidligt i løbet, og slipper den bare nogenlunde let igennem, kan den overraske.

Dagens sikre: Come On Party (3 i V4-3) har fået en fin opgave her, og jeg synes hesten virker til at kunne gå op gennem klasserne, og alt andet end en sejr må være skuffende.