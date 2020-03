Spilforslag: Sverige kører videre ...

JÄGERSRO TIRSDAG 24. MARTS

V5 – Spilstop kl. 18.53

V5-1: 2-1-7-8

V5-2: 7-8-10-11

V5-3: 4-6-1-5

V5-4: 2-3-1

V5-5: 1 (8-9)

192 kroner

Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen.

Dagens fidus: Knowledge’em (2 i V5-1) kommer med to sejre i to starter i år. Jeg synes hesten ved begge sejre har haft kræfter i behold, og for mig at se kan det blive tidlig føring, og så er meget vundet.

Dagens sikre: Tiger Face (1 i V5-5) sæsondebuterer, og det er også mest i mangel på bedre, at jeg tager den som min sikre i denne omgang. Brug gerne garderingerne, hvis pengepungen er til det. Hesten viste sidste år, at når bare den holder sig i trav, så har den fart i overflod.