Spilforslag: The Lucky One er aftenens fidus

ROMME FREDAG 20. MARTS

V64 – Spilstop kl. 19.30

V64-1: 10-6-5-8-12

V64-2: 3 (7-1)

V64-3: 8-4-6-9

V64-4: 8-7-11-12-9

V64-5: 8-2-1-4

V64-6: 9 (6-12)

400 kroner

Dagens fidus: The Lucky One (10 i V64-1) har nu vundet to meget overbevisende sejre i år i sine hidtidige fire starter. Startsporet her kunne være bedre, men jeg synes hesten har virket til at have mere indenbords, så den klarer sikkert dette også

Dagens sikre: Macelleria (3 i V64-2) har fået et godt tilbud, og jeg anser den for at være klasser over modstanderne.