Spilforslag: Tre sikre og brede garderinger

SOLVALLA TIRSDAG 19. NOVEMBER

V64 – Spilstop kl. 19.30

V64-1: 1-6-3-8-7

V64-2: 2

V64-3: 3-7-10-2-8-12-6

V64-4: 5-3-9-10-7

V64-5: 5

V64-6: 2

175 kroner



Dagens sikre: Beluga Bac (2 i V64-2) er måske ikke lige den mest oplagte sikre i denne omgang, da den køres af urutinerede Maxime Marais. Startsporet burde være perfekt, da kusken bare kan køre fra start, og jeg har svært ved at se, hvem af de øvrige der skulle forhindre den i det. Hesten virker til at være i noget nær topform, og kapacitetsmæssigt er den i min optik feltets bedste hest.



Dagens fidus: Mister Selfie (2 i V64-3) har også fået et godt startspor, og kusken kører fornuftigt, så denne opgave skulle kunne løses. Hesten svigtede ganske vist senest, hvor den burde være endt længere fremme, men mon ikke det var en enlig svale.