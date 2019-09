Spilforslag: Varm ekspert spiller mod favorit

BORNHOLM – TIRSDAG 18. SEPTEMBER

VINDER – spilstop kl. 17.36

6 Waterjet

PLADS - spilstop kl. 17.36

6 Waterjet

Risko: Lille

Forventet vinderodds: Under 4

Forventet pladsodds: Under 1,5

I pladsspillet skal hesten blive et, to eller tre. Ønsker man kombinationen som en 'forsikring' kan man med fordel spille dobbelt så meget i plads som i vinderspillet - det giver større chance for at få hele sit samlede indskud tilbage, hvis hesten bliver toer og treer.