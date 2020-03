Spillede sine lykketal: Vandt stor milliongevinst

Lørdag var en usædvanlig dag for V75-spillerne.

De store spilleklubber fik en kurv af tre småspillere, der hver tog omkring 10 millioner svenske kroner hjem i det store hestespil.

Desværre var der ingen danske spillere blandt de tre, der ramte syv rigtige, men en spiller fra Dantoto manglede bare en vinderhest og trak lidt over 200.000 kroner ud af gevinstpuljerne for seks og fem rigtige.

Hans G. Lindskog fra spilleselskabet ATG har været i kontakt med de tre vindere, og han fortæller om dem på ATG’s hjemmeside.

- Den første var en småbørnforældre fra Vagnhärad. Han købte en flex-lyn-kupon for 160 kroner, da han var ude at handle. Spilleren fortalte, at han tog det roligt, men at han havde sovet dårligt natten efter lørdag.

To kvinder vandt

Tæt på den første vinder bor vinder nummer to. Hun plejer at udfylde V75-spillet sammen med sin mand, men de havde ikke tid til at analysere sidste løb, og derfor valgte de en lynkupon i det løb. De så alle løbene på tv og fik et chok, da resultatet var klart. Der indså de, at de havde vundet 10 millioner kroner.

Den sidste vinder er også en kvinde. Hun har lykketalene et og seks – og havde de numre på i alle afdelingerne. Og godt for det. De sidste fire vindertal var 6-6-1-6.

- Det var en kvinde fra Göteborg, som havde spillet for 216 kroner. Hun har flere gange spillet V75, men havde indtil lørdag kun vundet 57 kroner, siger Hans G. Lindskog.

V75-spillet køres hver lørdag sidst på eftermiddagen – fra Danmark kan der spilles med fra Dantoto og Derby25.