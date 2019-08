Sportschef: Wildcard nej tak

- Jeg kan ikke forstå, hvorfor nogen skal have to chance og andre kun en.

Sådan forklarer dansk travsports sportschef, Rene Jensen, sin modstand mod wildcardssystemet ved Dansk Trav Derby.

Ti heste kvalificerer sig i en sportslige afgørelse i kvalifikationsløb. Derefter iniveres de to heste, der ikke har kvalificeret sig, efter et pointberegningssystem.

De seneste to års vindere - Chock Nock sidste år og Dumbo søndag - kom med i dansk travsports største løb på wildcardordningen.

- Jeg synes ikke, at de skulle have haft chancen, siger Rene Jensen til Ekstra Bladet.

Dumbo vandt Dansk Trav Derby søndag. Foto: Burt Seeger/Dansk Hestevæddeløb

Den sportslige afdeling i Dansk Hestevæddeløb fremlagde tidligere i år et oplæg om afviklingen af de største årgangsløb til bestyrelsen for Dansk Travsports Centralforbund.

- Vi fremlagde vores synspunkter på et møde i Billund, og nu arbejder vi med et oplæg, der skal indeholde tre scenarier, siger han.

De scenarier er:

Afskaffelse af wildcard Wildcard i nuværende form Flere wildcard end nu

- Vi forsøger at vende det hele, så der kan tages en langsigtet beslutning. Derfor har vi ikke travlt. Jeg håber, at wildcard bliver afskaffet. Det vil betyde, at der enten kommer to, tre, fire eller seks kvalifikationsløb, hvor seks, fire, tre eller to går i finalen.

- Jeg ser helst en sportslig afgørelse med hensyn til finaledeltagere. Det kan godt være, at der er nogle gode heste, der bliver kørt ned, sidder fast eller har en dårlig dag, men sådan er det også i fodbold. Får man rødt kort i VM-semifinalen, så går man glip af finalen.

- Et scenarie uden wildcard vil også betyde, at vi kan trække lod om startsporene lige efter kvalifikationsløbene, og så kan snakken om løbene begynde tidligere.

Udover wildcardssystemet ser Rene Jensen og co. også på præmiefordelingen, indskud og pointberegningen.

