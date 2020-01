Sprænger banken i Charlottenlund?

Ekstra Bladets spilforslag CHARLOTTENLUND FREDAG 24. JANUAR

V5 – Spilstop kl. 16.07

V5-1: 9-5

V5-2: 7-4-10-2-8-9-1-3-5-6

V5-3: 1 (7-4)

V5-4: 1-7-8

V5-5: 6-2-4

180 kroner



V4 – spilstop kl. 16.43

V4-1: 1 (7-4)

V4-2: 1-7-8

V4-3: 6-2-4

V4-4: 15-13-8-1-6-14-11-4

144 kroner



Dagens sikre: Thunder Peak (6 i V5-5 og V4-3) har virkelig leveret varen de seneste par måneder, og holder den samme fine form, tror jeg den vinder. Senest på Solvalla var den ikke meget efter de forreste. Dagens fidus: Finish Future (15 i V4-4) har mødt meget bedre modstand end disse, og selv om den har toptillæg, burde den kunne vinde. Det kræver dog, at den vælger at trave hele vejen, og det har den ofte lidt problemer med. Vis mere Luk

MALMØ (Ekstra Bladet): Derby25 fortsætter ufortrødent med at love en halv million til den af deres kunder, der rammer V4- eller V5-spillet alene på en dynamitfredag.

I denne uge er det på Charlottenlund Travbane, at braget kan lyde.

V5-spillerne slutter spillet af med en rebus i løbet for den bedste klasse – for V4-spillerne er det tredje af de fire løb.

Umiddelbart ser Thunder Peaks resultatrække indbydende ud. Fire sejre i træk og en syvendeplads i seneste start, der var en finale i Sølvdivisionen.

Men træneren Steen Juul er lunket forud for Otto Hallings Mindeløb

.

Thunder Peak har en imponerende resultatrække. Den kommer med fire sejre i de seneste fem starter. Foto: Lasse Jespersen

- Er Thunder Peak en stor vinderchance?

- Nej. Det synes jeg ikke, at det er. Vi står langt ude på vingen. Det bliver svært taktisk at komme ind i løbet. Vi må prøve.

- Den kommer fra Sølvdivisionsfinale. Er den ikke en klasse bedre end de andre?

- Det synes jeg ikke. Den er 10 år, den er kommet i Gulddivisionen, så det er bare at klemme på, så godt vi kan.

- Jeg ser den som en chance, men det er ikke en, hvor jeg siger, at jeg har stor vinderchance.

- Den er ikke helt ung mere. Den er let at komme bort med taktisk. Den vil helst have tempo på løbene undervejs. Det bliver der sjældent i de her løb. Der er lidt tempo fra start, og så sidder de stille. Det bliver svært at tage noget.

- Hvad med de andre heste, du starter på løbsdagen?

- Det bliver en stille dag, jeg synes ikke, at de andre har chance.

For dårlig til Gulddivisionen

Svenske Poet Broline er et modbud – men heller ikke Peter Untersteiner kan love spillerne en sejr.

- Den har startet i Gulddivisionen. Der er den ikke god nok, så den har haft det hårdt. Den har sin bedste tid bag sig.

- Det vigtigste for os nu er, at den kommer ud i billigere konkurrence, og så må vi se, hvor langt det rækker.

- Jeg har endnu ikke helt styr på konkurrenterne.

- Man skal ikke lægge så meget i resultatrækken, for den har startet i Gulddivisionen.

Ekstra Bladets tipper var inden turen til Jägersro Travbane onsdag, hvor interviewene blev lavet mest til at blanke Thunder Peak – men meldingerne in mente suppleres med 14-årige O’Grady, der går sine bedste løb på sprint.