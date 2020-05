Staldmand i skandaløs optræden

En grim episode har sendt chokbølger gennem svensk travsport, da en video med en italiensk staldmand afslører, hvordan han giver to voldsomme piskeslag mod sin hest

Under opvarmningen til et svensk travløb var en stalddreng lidt for hårdhændet mod hesten Zarina Bi. Hændelsen blev fanget på kamera og har floreret på sociale medier siden lørdag.

Da hesten vendte retur til stalden var der to markante mærker på bagpartiet. En dyrlæge besluttede, at hesten skulle udelukkes fra løbet som følge af piskeslagene.

De svenske myndigheder har nu taget sagen op mod den italienske staldmand, der allerede kort efter blev fyret på stedet.

Både svenske og norske traveksperter fordømmer episoden.

- Det er fuldstændig uacceptabel opførsel, siger generalsekretær Svein Morten Buer fra Det Norske Travselskab (DNT).

Træner tager afstand

Han har været i kontakt med lederen af ​​Den Europæiske Travforening (UET), Marjaana Alaviuhkola, der også til daglig er leder af svensk travsport.

- Vi har diskuteret, hvad vi kan gøre inden for UET for at hindre sådanne situationer. Vi ved endnu ikke, om personen er licenseret eller ej. Hvis han har licens, kan han straffes i henhold til løbets regler, forklarer Morten Buer.

Hestens træner, italienske Alessandro Gocciadoro, har efterfølgende taget stærkt afstand fra den pågældende episode.

Italienske Alessandro Gocciadoro er tidligere blevet udelukket fra danske travløb. Foto: Lasse Jespersen

- Jeg er chokeret og kan stadig ikke forstå, hvad det er, jeg har set. Jeg er så ked af det - helt ærligt er der ingen ord til at beskrive, hvordan jeg har det, sagde han brødebetonet til Expressen.

Alessandro Gocciadoro er dog tidligere blevet straffet for doping og andre lignende sager med hårde piskeslag. Han er tidligere blevet udelukket for to løb herhjemme.

'Det duer slet ikke'

Også den danske travtræner, Steen Juul, betegner overfor Ekstra Bladet videoen for 'rystende', og adfærden er under al kritik.

- Det er lidt en anden kultur og respekt, de har for hestene sydpå i forhold til os på de nordlige breddegrader. Det bliver heldigvis altid straffet hårdt. Man skal ikke tæve på hesten. Det duer slet ikke.

- Jeg tør slet ikke tænke på, hvordan de behandler hestene, når der ikke er kamera på. Det kan godt være, at træneren har undskyldt sig, men han er heller ikke selv pletfri, siger Steen Juul.

Pisk har været ulovlig i norsk trav i mange år, men i Sverige betragtes det som vigtigt for at bevare kontrollen med hesten. Der er strenge regler for piskning og bøder, hvis man bryder dem.

