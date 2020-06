Stjerner mødes i Aalborg

AALBORG FREDAG 12. JUNI

V5 – Spilstop kl. 16.07

V5-1: 3-5-2-9-8

V5-2: 1-2-3-4

V5-3: 6-8

V5-4: 1 (4-8)

V5-5: 6-4

80 kroner



V4 – Spilstop kl. 16.43

V4-1: 6-8

V4-2: 1 (4-8)

V4-3: 6-4

V4-4: 6-2

16 kroner

Kvartet – Spilstop kl. 17.19

1: 4-6

2: 4-6

3: 9

4: 1-3-5-7-8-10-11

140 kroner.

Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen.



Dagens fidus: Bella Toft (3 i V5-2) synes jeg leverede en få fornem præstation senest på Lunden, at man ikke må undervurdere den her. Ganske vist er der et par konkurrenter, der springer mere i øjnene, men de kan givet komme til at køre lidt på hinanden.



Dagens sikre: Staro McMillan (1 i V5-4 og V4-2) synes jeg har fået et så godt tilbud her, at det er svært at tro på andet end en let sejr. Jeg synes hesten holder så høj klasse, at den ville have kunnet løbe med om sejren i Liga-1 løbet også.