Stjerneskud står med topchancer

Ekstra Bladets spilforslag SOLVALLA – LØRDAG 29. MAJ

V75 – Spilstop kl. 16.20

V75-1: 6-11-2-13

V75-2: 5-9-10

V75-3: 6-4-7-8

V75-4: 10-9-6-5-7

V75-5: 5-8

V75-6: 4 (1-8)

V75-7: 8 (6-9)

240 kroner Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen. Vis mere Vis mindre

Årets største travweekend i Skandinavien venter lige om hjørnet.

David Persson har to interessante heste til start i V75-finalerne lørdag. Her er der forventet lidt under 20 millioner kroner i syverpuljen til spillerne. Og skal man have del i dem, så hold øje med de to heste.

- To gode chancer på Elitloppet-lørdagen. Bliver det din største weekend som travtræner?

- Det er utroligt stort bare at have to af staldens 13 med. Og fremfor alt, så er de ikke med bare for at deltage. Begge to har med lidt tur undervejs vinderchance.

Georgia Am starter i V75-1 og den femårige hoppe har en udviklingskurve, der er brat stigende.

Hesten kom til David Perssons træningskvarter sidst i november - og selv om den ikke før havde nogle imponerende resultater, så fik David Persson straks gode resultater.

TRAVSNAK: V75 V75-spillet er flagskibet blandt travspil i Norden. Her kan danskere hver lørdag spille med i det store svenske spil, hvor der minimum er 18 millioner i syverpuljen. Der er gevinster til de spillere, der rammer syv, seks og fem rigtige i de syv travløb. Vis mere Vis mindre

- Det var faktisk ganske sygt. Allerede første gang jeg var ude at træne den, så ringede jeg til ejeren og fortalte, at det var en af de bedre heste i min stald. Sådan noget siger jeg ikke, hvis der ikke var noget, der sagde mig, at det var godt. siger David Persson.

Georgia Am var så spændstig pg fin. Den er stor og reel. Det ser ikke ud til at den traver så hurtig, som den gør.

- Jeg var meget skuffet. Jeg havde kørt meget hurtigt med den i træningen, så jeg troede, at den bare skulle ud og vinde en masse løb. Men det gjorde den ikke. Den var lidt umoden. Jeg har ingen rigtig god forklaring. Men ejeren sagde, at jeg skulle fortsætte. Det var jeg glad for, for jeg vidste, at den havde kapacitet, siger David Persson.

Jeg har hele tiden vidst, at den havde noget ekstra

Sejren kom og på mindre end et halvt år er den gået fra nærmest ingenting til at være en af de mere betroede heste i V75-spillets indledning lørdag eftermiddag.

- Det har været en hæftig rejse. Jeg har hele tiden vidst, at den havde noget ekstra, og den er endnu ikke op i maksimal træningsdosering. Der er meget gemt i den endnu.

- Du lyder optimistisk inden lørdagens løb?

- Jeg tror rigtig meget på Georgia Am. Vi gør alt for at komme til fronten, og derfra er den meget hurtig. Men det er ikke sikkert, at den kommer til front, for det er ikke helt let. Der er seks andre ekvipager, som mistænker har samme taktik.

I sin seneste start vandt Georgia Am.

Tætte starter er vinder-recepten

David Persson mest vindende her er Oxidizer. Den har vundet halvdelen af de livsindtjening på 1,2 millioner svenske kroner i 2021.

I V75-5 er den en af de mere betroede heste. I lørdags blev den nummer fire på i V75 på Gävletravet efter at være kommet for sent til angreb.

- Lige efter mål var jeg skuffet. Men det tog bare nogle minutter, så var jeg glad for, at den gik med høj fart over mål. Kusken Ulf Ohlsson sagde også, at det bliver kanon på lørdag, siger David Persson.

- Det er planlagt, at det skal være tætte starter, og det tror jeg, at den klarer godt.

Ekstra Bladet har også skrevet om hesten Wild Love, der også er med i lørdagens V75-spil.

Se præsentationen af de 16 deltagere i Elitloppet - Europas største sprinterløb - søndag herunder:

Elitloppet 2021 - de 16 deltagere

