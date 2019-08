Stor jackpot: Spilforslag til millionspil

BERGSÅKER LØRDAG 24. AUGUST

V75 – Spilstop kl. 16.20

V75-1: 9

V75-2: 7

V75-3: 11-8-12-3-5-4

V75-4: 1-2-8-7-15

V75-5: 3-1-5

V75-6: 7-9-4-2

V75-7: 1

144 kroner

Dagens svenske mester: Pydin (7 i V75-2) er min favorit til titlen som Svensk Mester for koldblodstravere. Hesten løber to-tre sekunder hurtigere end konkurrenterne, og det er for mig svært at se, hvem der skal slå den.

Dagens luring: Vienvia Font (4 i V75-3) løber oftest med fremme på flotte tider. I dette jævnbyrdige felt, hvor der kan blive kørt lidt om det, kan det være overraskelsen.