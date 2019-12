Stort indspil fra Sverige

AALBORG SØNDAG 15. DECEMBER

V4 – Spilstop kl. 12.45

V4-1: 2 (7-6)

V4-2: 5-2-7

V4-3: 2-5-9

V4-4: 4-7-8-5

72 kroner

Lunch-dubble - Spilstop kl. 13.23

LD-1: 2-5-9

LD-2: 4-7-8-5

120 kroner

V5 – Spilstop kl. 14.01

V5-1: 9-5-4

V5-2: 6-11-3-10-8-4

V5-3: 4 (9-6)

V5-4: 5-10-14-12-2

V5-5: 4-8-6-7

360 kroner



Dagens fidus: Dixie Downs (5 i V4-4/LD-2) synes jeg har gået fine løb på det seneste. Vi ser ofte, at Bent Svendsen får fundet et ekstra gear på de heste, han kører første gang, og det kan sagtens være tilfældet her også.



Dagens sikre: Don Cash (4 i V5-3) var rigtig fin senest, og da den har trukket et bedre startspor end de værste konkurrenter, tror jeg den løser denne opgave.