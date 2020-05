Stortræner har ny joker klar

MANTORP LØRDAG 16. MAJ

V75 – Spilstop KL. 16.20

V75-1: 2-9-1

V75-2: 1 (4-8)

V75-3: 12-11

V75-4: 10-7-13-15-1-9

V75-5: 4 (7-2)

V75-6: 8-4-5-10

V75-7: 10-1-7

216 kroner



Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen.

Dagens sikre: Vincero Gar (1 i V75-2) kommer med fine præstationer fra Frankrig, hvis man altså lige ser bort fra den seneste start. Som jeg ser løbet ligner det føring fra start til slut.



Dagens fidus: Call Me Brodda (7 i V75-4) kommer med to sejre i træk, som begge er vundet efter fine præstationer. Hesten virker til at være nem at placere i feltet, hvilket bliver nødvendigt fra dette startspor.