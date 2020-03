Super-jackpot i aften: 7,4 millioner kroner

Ekstra Bladets spilforslag HALMSTAD MANDAG 23. MARTS

V64 – Spilstop kl. 19.30

V64-1: 2-7-1

V64-2: 12-10-7-3

V64-3: 3-5-10-11-12-6

V64-4: 7-5-10

V64-5: 2 (11-10)

V64-6: 1 (10-9)

216 kroner Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen. Dagens fidus: Sugar Babe A.T. (7 i V64-2) bliver bedre og bedre i øjeblikket og selv om den dummede sig med galop senest synes jeg den viste at den start vinder løb. Dagens sikre: Can Lane (1 i V64-6) kommer i sæsondebut, så det er lidt på tidligere meritter, jeg vælger den. Jeg kan ikke forestille mig, Johan Untersteiner ikke kommer med en velforberedt hest. Startsporet er noget nær perfekt, og jeg tror den formår at forsvare indersporet og vil sidde i føringen fra start til slut. Vis mere Luk

Ingen løste V64-spillet fredag i Romme. Pengene i sekserpuljen klatrer dermed videre til V64-spillet mandag aften på Halmstad-banen. Dermed er der superjackpot - spillerne kæmper om en sekserpulje på næsten 7,5 millioner kroner.

Hjemmebane-hesten Solicious ser ud til at blive meget betroet i V64-2, og med et godt startspor og et løb i kroppen ser fireåringen spændende ud.

I sin årsdebut blev hesten treer efter et løb i spidsen af feltet.

- Ser jeg på modstanderne, så ser det rigtig godt ud. Min hest er starthurtig, men omvendt så har den tre gange svigtet fra front. Ikke fordi den er ikke er ærlig. Problemet har vel været, at det har været svært at få kontinuitet i træningen, siger Carsten Hansson fra Veronica Haglunds stald.

- Vi vll helst køre den bagfra, men den er starthurtigt, og fra det her startspor går det ikke at holde i den.

- Jeg tror, at den har fordel af de 1640 meter, og vi tror på vinderchance. Vi havde høje forventninger til den allerede sidste år. Jeg tror, at den kan trav flere 100.000 kroner ind i år.