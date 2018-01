Svensk sejr i verdens hårdeste løb

Efter en stenhård opløbskamp satte svenske Readly Express en stopper for Bold Eagles franske sejrsrække i verdens hårdeste travløb

Se gallleri med den svenske jubel under artiklen

Efter dansk dominans på sportsscenen lørdag, så kan søndag blive svenskernes dag. For som opvarmning til EM-finalen i håndbold, hvor Sverige møder Spanien, så slog det svenske travlandshold til i Paris sent søndag eftermiddag.

Her lykkedes det nemlig svensk travsport at tage både første- og tredjepladsen i verdens hårdeste travløb. Readly Express trådte for alvor ind på scenen, da den i en hård opløbskamp afviste den franske favorit Bold Eagle, der ellers jagtede sin tredje sejr i træk i Prix d'Amerique på Vincennes-banen.

På et tidspunkt i opløbet så det eller ud til hjemmesejr, men vinderkusken Björn Goop fandt en ny veksel i den svenske travhest, og på løbets sidste meter trak den fra.

Bold Eagle tog andenpladsen. Den havde skygget Readly Express hele vejen, men manglede spurtstyrken. Tredjepladsen gik til svenske Propulsion.

Det var første sejr nogensinde til den svenske kusk.

- Det er helt ubeskriveligt, sagde han til ATG Live efter sejren.

Træneren Timo Nurmus:

- Det er helt ubeskriveligt. Det en fantastisk hest, og jeg er meget glad.

Der var en million euro i præmiesum. Readly Express tog halvdelen - svarende til 3,5 millioner kroner. Den seksårige svenske travhest vandt i kilometertiden 1.11,2/2700 meter.

Andenplads med dansker

I løbet efter var Björn Goop ude med danske Takethem. De tog en andenplads bag medfavoritten. Day Or Night In. Sejrshesten blev kørt af svenske Johan Untersteiner.

Steen Juul træner Takethem.

- Hesten gik et fantastisk løb. Takethem sad i tredje spor hele vejen. Jeg håbede lidt, at den ville kunne komme med nogle af de andre fremad, men de gode modstandere sad oppe foran og hyggede sig. De konkurrenter, der sad omkring Takethem, var bare i vejen,

- Løbet blev forkert, men hesten ydede en fantastisk indsats. Nu går det hjemad. Den skal have noget hvile nu, siger Steen Juul til Ekstra Bladet.

***

Rækværkskusk: Tilskuerne var tossede og vilde

Ekstra Bladets Rækværkskusk Bo Jondahl

Alder: 67 år

Bopæl: Køge

Hjemmebane: Charlottenlund Travbane

Bos interesse inden for trav dækker bredt lige fra opdræt, spil (både til danske og svenske løb), samt hvad der rører sig rent politisk.

Ekstra Bladets rækværkskusk Bo Jondahl var på Vincennes, og det var noget af en stemning, som han oplevede under afslutningen af Prix d'Amerique.

- Opløbet var helt formidabelt. De to supertravere (Readly Express og Bold Eagle, red.) kæmpede hele vejen, og det var tydeligt at se på både Björn Goop og Franck Nivard, at de begge ville bare vinde.

- Franskmændene tog nederlaget pænt, men jeg tror også, at det hænger sammen med, at begge heste er sønner af den franske avlshingst Ready Cash. Det blev en international sejr. Fransk blod i årerne på vinderhesten. Træneren Timo Nurmos rendte rundt med et finsk flag, og Björn Goop er jo nærmest blevet halvt fransk og halvt svenske. De er vilde med ham hernede, siger Bo Jondahl til Ekstra Bladet.