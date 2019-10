Syv rigtige på Ekstra Bladets forslag

De V75-spillere, der spillede Ekstra Bladets forslag, fik kontantbelønning lørdag.

For en indsats på 200 kroner var der med følgegevinster en udbetaling på 3196 kroner.

Der var nemlig de syv rigtige til 2692 kroner, og så var der 14 seksere a 36 kroner.

Mogens Jensens vinderforslag med de syv vinderheste.

I V75 er der normalt præmier til fem rigtige, der var 73 femmere i systemet, men da det hovedsageligt var favoritter, der sejrede på Romme-banen, så var der lørdag ingen udbetaling til fem rigtige.

Derfor overføres femmerpuljen til runden på lørdag. Her vil der være omkring 28 millioner, hvis kun en spiller rammer de syv rigtige.

Alle skal kunne spille med

Mogens Jensens forslag blev indledt med tre ugarderede løb.

Derefter var der fire garderede afdelinger.

Udbetaling have været noget højere.

For alle de garderede løb indeholdt heste, der ikke var højt prioterede hos spillerne. Således var der i V75-4 og V75-7 heste, der kun optrådte på tre procent af kuponerne. Vinderne i de to løb var med på henholdsvis 13 og 22 procent af afkrydsningerne i de to løb.

- Jeg prøver hver uge at lave et forslag til omkring 200 kroner, så de fleste kan være med. Princippet er, at der både skal være favoritter og nogle heste, der er mindre betroede.

- Vil man spille for mere, så kan man eventuelt selv sætter flere heste på - eller skrive Ekstra Bladets kupon ind i et lynspil og sætte beløbet op. Hvis man vælger sidste løsning, får man alle de heste med, som vi har anbefalet og så sætter spiludbyderen selv flere heste på, siger Mogens Jensen.