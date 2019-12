To gange en halv million på højkant

CHARLOTTENLUND FREDAG 6. DECEMBER

V5 – Spilstop kl. 16.07

V5-1: 5 (7-3)

V5-2: 4-7-6

V5-3: 10 (2-1)

V5-4: 2-4-7-8

V5-5: 8-3-2-11-6

60 kroner



V4 – Spilstop kl. 16.43

V4-1: 10 (2-1)

V4-2: 2-4-7-8

V4-3: 8-3-2-11-6

V4-4: 5-2-6

120 kroner



Dagens sikre: Macro Star (10 i V5-3/V4-1) har trukket det dårligste startspor, men hesten viste så stor klasse senest i Odense, at jeg tror den vil løse denne opgave uden uheld undervejs. Bemærk også at stalden har hestene i god form i øjeblikket



Dagens fidus: Rolles Drøm (6 i V5-5/V4-3) er ny hos Lars Lykke, som jo tidligere har fundet gode heste i Sverige. Rolles Drøm virker til at indeholde god fart og har mødt gode heste i det svenske, så måske?

Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen.