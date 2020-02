To halve millioner på spil

ODENSE FREDAG 7. FEBRUAR

V5 – Spilstop kl. 16.07

V5-1: 3-6-9-7-4

V5-2: 5

V5-3: 1-4-8-11-10-6-12

V5-4: 4

V5-5: 7-4-9-8-3

175 kroner



V4 – Spilstop kl. 16.43

V4-1: 1-4-8-11-10-6-12

V4-2: 4

V4-3: 7-4-9-8-3

V4-4: 5-10

140 kroner



Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen.

Dagens fidus: Chardonnay (9 i V5-1) har nu atter Birger Jørgensen i sulkyen, og det er en klar forstærkning. Startsporet kunne være bedre, men det betyder også at hesten vil få et roligt løb undervejs. Der er heste nok, der vil fremad, og det hævner sig som oftest til slut, så her kan Chardonnay måske tage dem alle til slut.



Dagens sikre: Stella Newmen (4 i V5-4 og V4-2) tror jeg har fordel af distancen, og den er tilpas hurtig fra start til at kunne tage føringen. Den er hærdet af hård svensk konkurrence.