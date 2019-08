Topkusk analyserer: Sådan køres derbyet

Ekstra Bladets spilforslag CHARLOTTENLUND SØNDAG 25. AUGUST

V75 – Spilstop kl. 15.00

V75-1: 5-7-8-6

V75-2: 8-1

V75-3: 4

V75-4: 5-4-11

V75-5: 3-9

V75-6: 10-9-4-3-12-2

V75-7: 7-3-5

432 kroner Dagens fidus: Donato Hyrdehøj (8 i V75-2) ligger vel ret beset ikke langt efter årgangens top, og hesten ville også have gjort en god figur i dansk Travderby. Kan Kenneth Nielsen gemme hestens speed til slut, tager den mange ned gennem opløbet. Dagens sikre: Generaal Bianco (4 i V75-3) er hurtig fra start, og jeg tror, Peter Untersteiner satser på at få føringen og blive der, til løbet er slut. Hesten løber lige op med de bedste svenske heste, og det kommer man langt på i dette løb. Vis mere Luk

Hvordan er det at stå udenfor?

Det er da frustrerene, men i den her årgang har jeg ikke haft nogen heste selv. Jeg plejer ellers altid at kvale en af mine egne ind. Og jeg skulle have kørt Dream Kåsgård, men den var dårlig i prøven.

Hvilken af de 12 heste, vil du helst have kørt?

Dontpaytheferryman. Den har jeg drømt om at få i træning, siden den var to år.

Hvem tager spids?

Jeg tror, at det bliver en intens kamp, når starten går. Det bliver afgørende for løbet, hvad Ken Ecce gør bag Dekanen K, og hvad Knud Mønster gør bag Denemcowboy. Hvis Ken Ecce skal bruge Dekanen K hårdt, fordi Knud Mønster vil ned bag ham, så kan det gå ud over Dekanen K. Samtidig med at de kæmper, vil de andre også køre til for at få de gode positioner.

Jeppe Juel er ikke med, når derbyfeltet sendes afsted. Han analyserer løbet for Ekstra Bladet. Foto: AP

Hvad sker der derefter?

Så tror jeg, at det bliver stillestående, og så kan Marc Bæk Nielsen blive nødt til at gå frem med Dortmund. Han har den stærkeste hest, så det må han acceptere. Når han sidder der, så sker der ikke noget, før der mangler 600 meter.

Hvem vinder så?

Det bliver den af Birger Jørgensen eller Rene Kjær, der angriber sidst. Kan Donatello Garbo og Dontpaytheferryman blive gemt, så har de det bedste kort på hånden.

Dontpaytheferryman køres af Birger Jørgensen. Foto: Gorm Johansen/Dansk Hestevæddeløb

Er der en dark horse?

Med hjertet håber jeg, at en af mine Aalborg-kolleger, Kenneth Andersen eller Mark Bæk Nielsen vinder.

Hvad sker der, hvis Dekanen K galopperer i spidskampen?

Så tror jeg, at Knud Mønster slipper til den første, der kommer. Der gælder det om at holde sig til, og det kan åbne løbet for Marc Bæk Nielsen og Dortmund.

Hvad bliver vindertiden?

1.14,0

Hvilke heste SKAL med på V75-spillet?

Der skal males med bred pensel. 2 Dortmund, 3 Diamant Østervang, 4 Dekanen K, 5 Daytona, 9 Donatello Garbo og 10 Dontpaytheferryman.

