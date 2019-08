Topkusk analyserer: Sådan køres Hoppederbyet

Hvordan er det at stå udenfor?

Det er da møgirriterende. De sidste mange år har jeg kvalificeret en til Hoppederbyet, men ikke i år. Jeg fik lagt mine æg i den forkerte kurv.

Hvilken af de 12 heste, vil du helst have kørt?

Dusty Shadow er den hest, der har den største motor, og det når man længst på i dagens sport.

Hvem tager spids?

Jeg er ikke i tvivl om, at Thomas Uhrbergs Delicious One kommer til spids, når starten går. Spørgsmål bliver bare, hvor hårdt den skal arbejde for det.

Jeg tror, at Nicolaj Andersen fyrer Dream Girl afsted for at få et løb i ryggen på Delicious One. Derfor kan der blive lidt køring fra start

Rene Kjær er ikke med, når starten går til Dansk Hoppe Derby. Derfor analyserer han løbet for Ekstra Bladet.

Hvad sker der derefter?

Jeg tror, at Jeppe Juel hurtigt kører frem med Dusty Shadow, og hvis Delicious One har kæmpet hårdt for spidsen, så overtager Jeppe Juel fronten og kører løbet hjem til sejr.

Delicious One kan ikke tåle at gå 500 hårde meter og så tage en tvekamp med Dusty Shadow. Så hvis Jeppe Juel tager det roligt, så vinder han Hoppederbyet.

Hvad sker der, hvis de tager tvekampen og begge galopperer?

Det kommer ikke til at ske. Så er der to torsdage i en uge. Men det, der kan ske er, at de kører så hårdt på hinanden, at de lukker andre ind, og så tror jeg, at det bliver Flemming Jensen, der vinder med Daisy Cash. Den har han nu fået gjort klar med balance mm., så den passer til ham. Alternativet kan også være Donna Di Damgård. Men alt i alt tror,jeg, at det bliver et opgør mellem Delicious One og Dusty Shadow.

Hvad bliver vindertiden?

1.12,9

Hvilke heste SKAL med på V4- og V5-spillet?

2 Delicious One og 3 Dusty Shadow er nok. Skal man gardere, så vil jeg have 11 Daisy Cash og 12 Donna Di Damgård med.

Ekstra Bladets spilforslag CHARLOTTENLUND LØRDAG 24. AUGUST

V5 – Spilstop kl. 12.40

V5-1: 4-12-9-8-2

V5-2: 9-6-4-8-5

V5-3: 2-1

V5-4: 7-6-4

V5-5: 3

150 kroner Dagens fidus: Created Face (8 I V5-1) har gået godt i de seneste starter, og her behøver Bent Svendsen ikke bruge sin hest undervejs, da der er flere gode rygge han kan tage og blive trukket med frem. Har fordel af at der bliver kørt lidt undervejs. Dagens Hoppederbyvinder: Dusty Shadow (3 i V75-5 og V4-1) tåler selv at lave løbet. Hesten har vel aldrig rigtig prøvet at åbne fra start, men i flg. træneren klarer den dette også. Som jeg ser det er den ikke så afhængig af løbsafviklingen som de nærmeste konkurrenter V4– Spilstop kl. 12.40

V4-1: 3

V4-2: 2-1-6-15-9-13

V4-3: 5-3-6-8-1

V4-4: 15-12-1

180 kroner Dagens gensyn: Twigs Briard (15 i V4-2) har ikke startet siden 12. februar, så det er lidt på tidligere meriter, samt trænerens udtalelse, jeg tager den med. Hvis hesten bare er i nogenlunde form og helt kurant, så har den tidligere vist gode egenskaber, og så er den farlig for enhver. Dagens langdistance vinder: Chablis (15 i V4-4) har vundet sine hidtidige to starter i år på fin vis. Vi ved, hesten er stærk og rummer stadig stor udvikling. Den skal runde en del og kan derfor få trafik problemer undervejs – derfor garderer jeg. Vis mere Luk

