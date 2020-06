Tordagens spilforslag: Find sekseren

ÅBY – TORSDAG 11. JUNI

V64 – Spilstop kl. 19.30

V64-1: 2-5-9-11-3

V64-2: 1-9-11-6-2-7-3

V64-3: 6 (12-9)

V64-4: 4-5-10-1

V64-5: 1-5

V64-6: 1 (7-8)

280 kroner



Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen.



Dagens fidus: Can Lane (11 i V64-1) har vel fordel af distancen. Startspor 11 er aldrig godt på sprinterdistancen, så der skal en hel del held og godt med fart på undervejs for at den kommer til. Lykkedes det synes jeg hesten viser fin fart for klassen.



Dagens sikre: Zarina Bi (6 i V64-3) har virkelig imponeret i sine hidtidige starter i år. Denne gang spændes buen en ekstra tand. Fra dette startspor - og med de på papiret værste modstandere startende fra anden række - skulle det kunne løse sig for Björn Goops hest.