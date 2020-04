Torsdagsjackpot: 4,4 millioner

ÖREBRO TORSDAG 16. APRIL.

V64 – Spilstop kl. 19.30

V64-1: 4 (11-9)

V64-2: 7-11-15-12-10

V64-3: 4-6-5-8-10-7

V64-4: 11 (2-9)

V64-5: 9-5-6

V64-6: 7-4-11

270 kroner

Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen.

Dagens sikre: Västerbo Imtheman (4 i V64-1) var ude i hård konkurrence senest, hvor den kom hjem på en flot fjerdeplads. Nu møder den mere overkommelig modstand. Dette sammen med at såvel startspor som distance er o.k., gør at jeg uden problemer giver den et sikkert vindertip.

Dagens fidus: Irish Cream Zon (10 i V64-2) løber mest med, men Carl Philip Lindblom synes jeg er en af de bedre ungdomskuske, hvilket gør, at jeg tror den kan overraske. Senest, han kørte den, leverede den en flot præstation - så måske.