Trav-Mogens tipper: Counterstrike er vinderen

AARHUS FREDAG 21. SEPTEMBER

V5 – Spilstop kl. 16.07

V5-1: 4

V5-2: 5-4-3-7-9

V5-3: 5-4-6-1

V5-4: 2-5

V5-5: 2-11-10

120 kroner

Weekendens ugarderede

Counterstrike (4 i V5-1) har efterhånden leveret en del gode præstationer uden at få fuldt udbytte. Startsporet her gør, at jeg tror, den tidligt sidder med fremme, og så slår de andre den ikke.

Weekendens glemte

Sussie Hastrup (9 i V5-2) løber oftest med frem uden at vinde. I dette løb kan den få et godt rygløb, og sidder den med fremme til opløbet, kan den nedspeede de fleste.